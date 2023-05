Clau O’Brien Moscoso

Relatives mourn victims during a mass after the deadliest clashes in anti-government protests against Peru’s President Dina Boluarte, in Juliaca, Peru February 9, 2023. (Photo: REUTERS/Pilar Olivares)

Human Rights Watch and the Inter-American Commission on Human Rights confirm what was already clear to BAR’s reporter and others on the ground in Peru. The coup government has committed extra-judicial killings and other human rights abuses.

National Strike, Day 120

This past week marked the 5th month since the democratically elected President Pedro Castillo was ousted in a parliamentary coup. It also marks five months of popular mass mobilizations against the current coup regime led by Dina Boluarte and the far-right Congress, controlled by the Fujimori/Montesinos mafia. The past several weeks has also seen multiple publications from Human Rights Watch (HRW) and the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) confirming what Peruvians have already reported, that human rights abuses, including the use of indiscriminate force and extrajudicial killings, among others, occurred during the protests throughout Perú following the coup, with most of the violence concentrated primarily in the southern Andean regions. These reports, and several that have already been published by other human rights observers, confirm what the people on the ground have been protesting since December 7th of last year. Recommendations are made for impartial and independent investigations into these deaths and violations with a specific focus on racial and ethnic discrimination.

The coup regime continues to dig its heels in and denies responsibility by saying that “it’s just one NGO ” claiming Boluarte’s detractors are misogynists because she is the first woman head of state. The masses of people that have remained out in the streets and fighting to overturn this dictatorship say she is not the first woman president; she is the first woman dictator. They say this isn’t about being a woman, this is about the popular vote once again being denied to the primarily indigenous campesino and working class of the country who overwhelmingly voted to reject the failed 30-year neoliberal regime installed by a dictatorial constitution. This is about the masses of the working class, campesino and indigenous Peruvian people being the protagonists in the political sphere, whether by electing one of their own in Castillo, or by being active participants in a Constituent Assembly. The hollow “identity reductionism ” Boluarte used as justification for carrying out massacres, amounting to more than 80 deaths at this point, is more failed rhetoric to evade responsibility for those deaths. The president of the IACHR, Margarette May Macaulay , in responding to these remarks stated, “The president’s statement is disappointing, but these things usually happen”.

Both reports rely on hundreds of interviews, reviewed footage and photographs of the protests, and reviewed ballistics and autopsy reports of those killed, during the immediate aftermath of the coup and several months after, whether on the ground or remotely. They concluded that the Peruvian military and national police carried out extrajudicial killings, with the violence in Ayacucho amounting to a massacre, violated the constitutional rights to peacefully protest, arbitrary arrests, violations of the free press and that there was racial stigmatization against the mostly indigenous campesino protesters and their supporters in the capital city, among other abuses. This type of animus was highlighted by HRW ’s report in the highland town of Ayacucho, “‘Fuck him,’ Bárcena Loayza recalled a military officer responding. ‘Terrorists deserve to die like that.’ The ambulance took the wounded back to the hospital. Hancco Chacca died in the early hours of December 17”. The Peruvian state and mainstream media outlets owned by some of the country’s richest families, have fueled this rhetoric against indigenous campesinos by calling them “terrorists”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” and “indios” (the last two being specifically racially charged disparaging indigenous peoples), allowing the over 80 deaths and other violations occurring to be whitewashed, according to the IACHR .

As the approval ratings for both Dina Boluarte and the Congress reach record lows, the coup government has hired an American PR firm to soften Boluarte’s image amidst all the continued protests and now human rights reports from multiple organs that confirm extrajudicial killings and other violations of international law, for which the state is responsible. Boluarte and her Prime Minister Alberto Ótarola have also begun to distance themselves from these accusations by stating that neither Dina Boluarte or any top official gave the order for these killings, thereby making the Chief of the National Police and of the Military the responsible party. Despite the findings of these reports, they both give credibility to the right-wing saying Castillo launched a failed coup attempt and that the constitutional orders were followed. This aspect of the reports has been denied by protesters, saying the impeachment itself was illegal, only reaching 101 votes and not the 104 required, and that the protocols for an impeachment were not followed. Of course the fact that IACHR is under the auspices of the Organization of American States, an organization dominated by US interests that greenlit massacres in the Andes in Bolivia in 2019, is not lost on the people.

The past several months has seen mass mobilizations and organization against this coup regime throughout the 25 regions of Perú and in the capital city, with multiple waves of provincial delegations traveling to the capital city, as well as erecting hundreds of blockades throughout the country as part of the national strike. While many delegations have gone back to their regions to continue the struggle in their own communities and as campesinos to harvest the lands, there are plans for an upcoming “Third Takeover of Lima ” which thousands of protesters are expected to mobilize for. There are daily concentrations in Lima outside of the Penal de Barbadillo, where Pedro Castillo, along with former dictator Alberto Fujimori, are held to demand the liberty and restitution of Castillo and coordinated strikes in the macro-regions while protesters are back in their home regions. They say they will not stop mobilizing, much less now that human rights reports have confirmed what the masses have denounced as killings and acts of human rights abuses which seem to be causing a rift in the coup regime between the heads of the Armed Forces and the executive and legislative powers.

**En Español**

Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirman lo que las masas han condenado: el Estado peruano cometió ejecuciones extrajudiciales y otros abusos

La semana pasada marcó el quinto mes desde que el presidente elegido democráticamente, Pedro Castillo, fue derrocado en un golpe parlamentario. También marca cinco meses de movilizaciones populares masivas contra el régimen golpista actual liderado por Dina Boluarte y el Congreso de extrema derecha, controlado por la mafia Fujimori/Montesinos. En las últimas semanas, tanto Human Rights Watch (HRW) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han publicado varios informes confirmando lo que ya han informado los peruanos que se han producido abusos de derechos humanos, incluido el uso de fuerza indiscriminada y asesinatos extrajudiciales, entre otros, durante las protestas en Perú después del golpe, concentrándose la mayoría de la violencia en las regiones andinas del sur. Estos informes, junto con otros publicados por grupos de vigilancia de derechos humanos, confirman lo que la gente en el terreno ha estado protestando desde el 7 de diciembre del año pasado. Se hacen recomendaciones para investigaciones imparciales e independientes sobre estas muertes y violaciones, con un enfoque específico en la discriminación racial y étnica.

El régimen golpista continúa negando su responsabilidad al decir que “solo es una ONG ” y afirmando que los detractores de Boluarte son misóginos porque es la primera mujer jefa de Estado. Las masas de personas que han permanecido en las calles luchando para derrocar esta dictadura dicen que ella no es la primera presidenta mujer; ella es la primera mujer dictadora. Afirman que esto no se trata de ser mujer, se trata de que una vez más se ha denegado el voto popular a la campesina e indígena mayoritariamente y a la clase trabajadora del país, que votaron abrumadoramente para rechazar el fracasado régimen neoliberal de 30 años instalado por una constitución dictatorial. Se trata de que las masas de la clase trabajadora, campesina e indígena del pueblo peruano sean los protagonistas en la esfera política, ya sea eligiendo a uno de los suyos en Castillo, o siendo participantes activos en una Asamblea Constituyente. El “reduccionismo de identidad ” hueco que Boluarte utilizó como justificación para llevar a cabo masacres, que han resultado en más de 80 muertes en este momento, es un discurso fallido para evadir la responsabilidad de esas muertes. La presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay , en respuesta a estos comentarios, declaró: “Es decepcionante la declaración de la presidenta, pero estas cosas suelen suceder”.

Ambos informes se basan en cientos de entrevistas, imágenes y fotografías revisadas de las protestas, y en informes balísticos y de autopsias de las víctimas, durante el inmediato período posterior al golpe y varios meses después, ya sea en el terreno o de forma remota. Concluyeron que las fuerzas armadas (FFAA) y la Policía Nacional del Perú (PNP) llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, con la violencia en Ayacucho que alcanzó el nivel de masacre, violaron los derechos constitucionales de protestar pacíficamente, llevaron a cabo detenciones arbitrarias, violaron la libertad de prensa y se produjo una estigmatización racial contra los manifestantes campesinos, en su mayoría indígenas, y sus simpatizantes en la capital, entre otros abusos. Este tipo de animosidad fue destacada en el informe de HRW en la ciudad de Ayacucho, “‘Que se joda’, recordó Bárcena Loayza que un oficial militar respondió. ‘Los terroristas merecen morir así’. La ambulancia llevó a los heridos de vuelta al hospital. Hancco Chacca murió en las primeras horas del 17 de diciembre”. El Estado peruano y los medios de comunicación principales propiedad de algunas de las familias más ricas del país, han alimentado esta retórica contra los campesinos indígenas llamándolos “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” e “indios” (los dos últimos tienen una carga específicamente racial que menosprecia a los pueblos indígenas), lo que permitió que se blanqueara las más de 80 muertes y otras violaciones que ocurrieron, según la CIDH .

A medida que las calificaciones de aprobación tanto de Dina Boluarte como del Congreso alcanzan niveles históricamente bajos, el gobierno del golpe ha contratado a una firma de relaciones públicas estadounidense para suavizar la imagen de Boluarte en medio de todas las continuas protestas y ahora los informes de derechos humanos de múltiples organismos que confirman ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones del derecho internacional, de las cuales el estado es responsable. Boluarte y su Primer Ministro Alberto Ótarola también han comenzado a distanciarse de estas acusaciones afirmando que ni Dina Boluarte ni ningún funcionario de alto rango dieron la orden para estas ejecuciones, por lo que la responsabilidad recaería en el Jefe de la Policía Nacional y en el Ejército. A pesar de los hallazgos de estos informes, ambos dan credibilidad a la derecha que dice que Castillo lanzó un intento de golpe fallido y que se siguieron los órdenes constitucionales. Este aspecto de los informes ha sido negado por los manifestantes, quienes dicen que el juicio político en sí mismo fue ilegal, alcanzando sólo 101 votos y no los 104 requeridos, y que no se siguieron los protocolos para un juicio político. Por supuesto, el hecho de que la CIDH esté bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos, una organización dominada por los intereses de Estados Unidos que aprobó masacres en los Andes en Bolivia en 2019, no se pierde en la gente.

En los últimos meses, se han visto movilizaciones y organización masivas en contra de este régimen de golpe de estado en las 25 regiones del Perú y en la capital, con múltiples oleadas de delegaciones provinciales viajando a la ciudad capital, así como la colocación de cientos de bloqueos en todo el país como parte de la huelga nacional. Si bien muchas delegaciones han regresado a sus regiones para continuar la lucha en sus propias comunidades y como campesinos para cosechar las tierras, hay planes para una próxima “Tercera Toma de Lima” para la cual se espera que miles de manifestantes se movilizan. Hay concentraciones diarias en Lima frente al Penal de Barbadillo, donde se encuentran Pedro Castillo, junto con el ex dictador Alberto Fujimori, para exigir la libertad y restitución de Castillo y huelgas coordinadas en las macro-regiones mientras los manifestantes están de regreso en sus regiones de origen. Afirman que no dejarán de movilizarse, mucho menos ahora que los informes de derechos humanos han han confirmado lo que las masas han denunciado como asesinatos y actos de violaciones de los derechos humanos que parecen estar causando una brecha en el régimen de golpe de estado entre los jefes de las Fuerzas Armadas y los poderes ejecutivo y legislativo.

Clau O’Brien Moscoso is an organizer with the Black Alliance for Peace in the Haiti/Americas Team. Originally from Barrios Altos, Lima, she grew up in New Jersey and now lives between both countries.