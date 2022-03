For African and Colonized Peoples, to Understand Ukraine: De-center Europe and Focus on Imperialism

Black Alliance for Peace Statement on the Situation in the Ukraine

The Black Alliance for Peace emphatically declares that the conflict in the Ukraine emerges from the ceaseless and single-minded drive of the U.S., NATO, and the European Union for global economic and political dominance. The genesis of the current crisis, as BAP has previously asserted, is in the 2014 US-backed coup of Ukraine’s democratically elected government – and in the determination of the U.S./EU/NATO “axis of domination” to convert Ukraine into a heavily-militarized NATO member nation, lurking on the border of the Russian Federation. NATO’s expansion has been a well-known security concern for Russia since 1999, when Bill Clinton inaugurated the official process of growing NATO’s membership to include former nations of the Warsaw Pact. Today, as the conflict escalates, NATO’s expansion has become an existential threat to African people and all oppressed and colonized people around the world. For peace to arrive in the region and in the world, the expansion of this “axis of domination” must be halted and NATO must be dismantled.

But what is peace? For BAP, peace is not merely the absence of conflict. Peace means the achievement, through popular struggle and self-defense, of a world liberated from militarism and nuclear proliferation, imperialism and unjust war, patriarchy, and white supremacy. Indeed, the resurgence and celebration of Nazism in the Ukraine, as well as in the United States, Canada, and elsewhere, represents a global consolidation of white supremacy as part of the project of imperialism. This consolidation also appears through invocations of and appeals to white, “civilized” nations and peoples and the entrenchment of an unabashedly racist pan-European world. Peace also means dismantling a military-industrial complex that is clearly profiting from endless war and intervention and reinvesting bloated “defense” budgets into education, health and child care, housing, and the battle against global warming. We need to dismantle NATO for the same reasons we need to abolish the police: both serve the interests of capital and empire at the expense of the global working classes.

The Black Alliance for Peace is mindful of the loss of life in Ukraine, but also in Somalia, Yemen, and every nation suffering under NATO wars of domination. We offer our unwavering solidarity with the people of these places. As BAP Coordinating Committee member Rafiki Morris argues:

“Our concern for the people of Ukraine must be added to our overarching concern for those in Iraq, Afghanistan, Syria, Yemen, Libya; coups in Egypt, Honduras, Ukraine, Bolivia, Brazil; subversion in Venezuela, Nicaragua, Cuba; coups across the African continent with soldiers trained by AFRICOM.”

We note, for example, that as the U.S. condemned the military actions of the Russian Federation in Ukraine, its armed drones bombed Somalia. Moreover, as Black immigrants from Africa and the Caribbean were abandoned and mistreated in the Ukraine, the 200th deportation flight of the Biden administration sent 129 Haitians to Port-au-Prince, adding to the 21,000 already deported in one year.

To secure the interests of the Russian and Ukrainian people, there must be good faith negotiations between the Russian Federation, representatives of the peoples of Donbas, and the Ukraine. The EU and the U.S. must end their continuous shipments of arms and other “lethal aid” to Ukraine. Ukraine and Russia must enter into serious discussions with the peoples of the Donbas in order to determine if the Minsk agreement, which was unanimously approved by the United Nations Security Council in 2015, is still applicable. And NATO must be disbanded.

A cloud of confusion has settled on many people, as the lusty calls for war with Russia grow louder and the propagandistic appeals to patriotism, racial nationalism, and the defense of “white civilization” intensify. For BAP, there is no confusion. The conflict in the Ukraine has only exposed the hypocrisy and contradictions of imperialism, war, and militarism – and the demand for peace means to fight against U.S. imperialism and the U.S./EU/NATO axis of domination.

On this strategic focus, BAP says once again that there will be No Compromise and No Retreat!

EN FRANÇAIS

Déclaration de l’Alliance Noire pour la Paix sur la situation en Ukraine

L’Alliance Noire pour la Paix (ANP) déclare avec vehemence que le conflit en Ukraine découle de la volonté incessante et résolue des États-Unis, de l’OTAN et de l’Union Européenne d’implémenter une domination économique et politique mondiale. L’origine de la crise actuelle, comme l’ANP l’a déjà affirmé, réside dans le coup d’État, soutenu par les États-Unis en 2014, contre le gouvernement ukrainien démocratiquement élu – ainsi que dans la détermination de l’”axe de domination” US/UE/OTAN, pour convertir l’Ukraine en état membre de l’OTAN, en un état fortement militarisé rôdant aux frontières de la Fédération de Russie. L’expansion de l’OTAN est une préoccupation sécuritaire reconnue pour la Russie depuis 1999, date à laquelle Bill Clinton a inauguré le processus officiel de promotion du nombre d’adhésions à l’OTAN afin d’y inclure les pays de l’ancien Pacte de Varsovie. Aujourd’hui, alors que le conflit s’intensifie, l’expansion de l’OTAN est devenue une menace existentielle pour le peuple africain et pour tous les peuples opprimés et colonisés à travers le monde. Pour que la paix soit réalisée dans la région et dans le monde, l’expansion de cet « axe de domination » doit cesser et l’OTAN doit être démantelée.

Mais qu’est-ce que la paix ? Pour l’ANP, la paix n’est pas simplement l’absence de conflit. La paix signifie la réalisation, par la lutte populaire et l’autodéfense, d’un monde libéré du militarisme et de la prolifération nucléaire, de l’impérialisme et de la guerre injuste, du patriarcat et de la suprématie blanche. En effet, la résurgence et la célébration du nazisme en Ukraine, ainsi qu’aux États-Unis, au Canada et ailleurs, représentent une consolidation mondiale de la suprématie blanche dans le cadre du projet impérialiste. Cette consolidation se manifeste également à travers ces invocations et ces appels aux nations et peuples blancs et « civilisés » ainsi qu’à travers l’établissement d’un monde paneuropéen résolument raciste. La paix signifie également le démantèlement du complexe militaro-industriel qui profite en toute évidence d’une guerre et d’une intervention sans fin. La paix implique le réinvestissement de ces budgets de « défense » militaire gonflés dans l’éducation, la santé et la garde d’enfants, le logement et la lutte contre le réchauffement climatique. Nous devons démanteler l’OTAN pour les mêmes raisons que nous devons abolir la police : les deux servent les intérêts du Capital et de l’Empire aux dépens des classes ouvrières mondiales.

L’ANP reste sensible aux pertes de vies humaines en Ukraine, mais aussi en Somalie, au Yémen et dans toutes les nations qui souffrent des guerres de domination de l’OTAN. Nous offrons notre solidarité indéfectible aux peuples de ces régions. Comme le soutient Rafiki Morris, membre du Comité de Coordination de l’ANP :

« Notre préoccupation pour le peuple ukrainien doit s’ajouter à notre préoccupation globale pour ceux qui se trouvent en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Yémen, en Libye ; pour ceux qui endurent des coups d’État en Égypte, au Honduras, en Ukraine, en Bolivie, au Brésil ou qui subissent la subversion au Venezuela, au Nicaragua, à Cuba ou encore des coups d’État dirigés par ces soldats formés par l’AFRICOM à travers le continent Africain. »

Nous remarquons par exemple que des drones armés des États Unis bombardaient la Somalie alors que les États-Unis condamnaient les actions militaires de la Fédération de Russie en Ukraine. De plus, alors que les immigrants noirs d’Afrique et des Caraïbes étaient abandonnés et maltraités en Ukraine, le 200e vol de déportation de l’administration Biden transportait 129 Haïtiens vers Port-au-Prince, s’ajoutant ainsi aux 21 000 personnes déjà déportées en un an.

Pour garantir les intérêts des peuples russe et ukrainien, des négociations de bonne foi entre la Fédération de Russie, les représentants des peuples du Donbass et les États-Unis sont nécessaires . L’UE et les États-Unis doivent mettre fin à leurs envois continus d’armes et autres « aides létales » vers l’Ukraine. L’Ukraine et la Russie doivent entamer des discussions sérieuses avec les peuples du Donbass afin de déterminer si l’accord de Minsk, qui a été déjà approuvé à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies en 2015, est toujours applicable. De surcroit, l’OTAN doit être dissoute.

Un vent de confusion s’est installé dans les esprits de nombreuses personnes aujourd’hui. Alors que les appels vils à la guerre contre la Russie s’intensifient et que les appels propagandistes au patriotisme, au nationalisme racial et à la défense de la “civilisation blanche” se multiplient ; pour L’ANP, il n’y a aucune confusion. Le conflit en Ukraine n’a fait que mettre en évidence l’hypocrisie et les contradictions de l’impérialisme, de la guerre et du militarisme. Par conséquent, demander de paix signifie lutter contre l’impérialisme américain et l’axe de domination US/UE/OTAN.

Sur cette orientation stratégique, L’ANP l’énonce une fois de plus : Ni Compromis, Ni Retraite !

Banner photo: African students trying to get out of Ukraine have faced racism at the border. They’ve been prevented from getting on buses being told that Ukrainians come first. (WOJTEK RADWANSKI/AFP/GETTY)

Refugee African students, of Eswatini (Swaziland) nationality, manage to pass the Romanian-Ukrainian border crossing point in Siret, northern Romania. Photograph: Robert Ghement/EPA

Black Alliance for Peace