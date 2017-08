Eva Golinger y los vividores del legado de Chávez

Por lo general se los relaciona con la famosa aparición del “chavismo crítico”, bloque que es promovido, paradójicamente, por los tanques de pensamiento estadounidenses. Sin embargo, este tipo de personajes afiliados a esta red son síntoma de un fenómeno político posterior a la desaparición física de Chávez.

Nos referimos a los aduladores y asesores que utilizaron al Comandante para convertirse en figuras públicas, como si fuese una mercancía pop que había que aprovechar. Quienes ayer por falta de talento propio vivieron de saquear las ideas de Chávez, hoy buscan marcar distancia con el escenario actual del país. Les recuerdo: la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es una idea esencialmente chavista.

Comportamiento que cuaja también con las fuerzas políticas regionales, que empujadas por las ideas de Chávez, llegaron al poder en sus países. Ahora, como si no le debieran nada, se prestan para ataques directos contra Venezuela. Como sucede con parte del Frente Amplio de Uruguay, y Pepe Mujica, quien comunicó al líder de su partido, el presidente Tabaré Vázquez, que acompañaría cualquier decisión que tomase respecto a Caracas, poco antes de que se apoyara su suspensión del Mercosur.

Sin embargo, no es el Frente Amplio el actor más representativo de este arribismo, sino que su mayor síntesis es Eva Golinger, una investigadora que se hizo conocida por la autoría del libro El Código Chávez, dedicada a revelar los planes financiados por Estados Unidos para derrocar al Comandante. Paradójicamente con su obra ha pasado de denunciar los planes de derrocamiento de Maduro, firmados por Uribe en Colombia, a comparar al presidente de Venezuela con Trump por “tener poderes supremos con la ANC, como quisiera el presidente estadounidense”.

Surprising that @realDonaldTrump is against what’s happening in Venezuela. I’m sure he’d love to auto-proclaim supreme rule for infinity too

— Eva Golinger (@evagolinger) 5 de agosto de 2017